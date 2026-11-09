GTA VI: Hora EXACTA de su lanzamiento en México, precios y consolas disponibles

Comienza la cuenta regresiva para uno de los días más esperados no solo dentro, sino fuera del país. Los amantes de los videojuegos se dicen listos para disfrutar del GTA VI, motivo por el cual es preciso que conozcas cada uno de los detalles de este título al interior del país.

México es uno de los países que más ha esperado la llegada del GTA VI, videojuego creado por Rockstar Games que sigue la secuencia de estos títulos después de más de una década de rezago y que, en esencia, promete ser el más importante no solo del 2026, sino de los últimos años.

¿Cuál es la hora exacta del lanzamiento del GTA VI en México?

Lo primero que tienes que saber es que el GTA VI se lanzará oficialmente el próximo jueves 19 de noviembre; es decir, en los próximos días. Otro punto a tener en cuenta es que podrás disfrutar del mismo a partir de la medianoche, por lo que se espera mucha intensidad nocturna a partir de tal hora.

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Eso sí, es preciso que tomes en cuenta que, de acuerdo con Rockstar Games, la precarga digital para las dos consolas que estarán en esta línea se realizará desde este martes 10 de noviembre (la Xbox un día antes), esto para quienes lograron reservar con anticipación la versión digital del título.

¿Cuánto costará el GTA VI en México?

Tal y como se esperaba, el GTA VI contará con distintos precios de acuerdo con la versión que desees, esto considerando que el espacio masivo del videojuego será de alrededor de 212 GB para sus dos consolas principales.

La versión Estándar del Grand Theft Auto Vi tendrá un costo de 1,499 pesos, mientras que la edición Ultimate valdrá alrededor de 1,879 pesos. Finalmente, la edición de colección, de acuerdo con el sitio oficial de Rockstar, valdrá 400 dólares.

¿En qué consolas estará disponible el GTA VI en México?

A reserva de lo que ocurra con la Nintendo Switch a finales o principios del siguiente año, el lanzamiento oficial del GTA VI se llevará a cabo de forma exclusiva tanto en la PlayStation 5 como en la Xbox Series X | P, por lo que para los amantes de la PC su lanzamiento se prevé entre abril y junio del 2027.