GTA VI espera registrar más de 5 millones de dólares en su lanzamiento; ¿cuál es la razón detrás?

Se trata, sin duda alguna, de uno de los videojuegos más esperados no solo de este año, sino en la historia de la industria. El GTA VI está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual no está de más conocer la cantidad de dinero que Rockstar Games invirtió en él.

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Será este 19 de noviembre cuando el GTA VI haga su lanzamiento oficial en distintos mercados a nivel mundial, destacando el mexicano. El precio del videojuego en su versión estándar será de 1,499 pesos y se podrá disfrutar a través de plataformas como la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S.

¿Cuánto costó hacer el GTA VI?

Lo primero a tener en cuenta es que el GTV VI es uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos debido a la exitosa que se ha vuelto su saga, motivo por el cual Rockstar Games sabía que las exigencias que debía cumplir eran elevadas, así como los estándares de jugabilidad.

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Es así como, extraoficialmente hablando, se dice que Rockstar invirtió alrededor de 1,500 millones de dólares únicamente en su producción, cantidad que, sin embargo, ha sido rechazada por Jason Schreier, quien forma parte de las personas que están detrás de este lanzamiento, por lo que la versión oficial aún se desconoce.

¿Cuánto dinero espera generar el GTA VI?

La versión actual del GTA en su versión online genera alrededor de 500 millones de dólares al año, por lo que, con el Grand Theft Auto VI, se vislumbran ganancias mucho mayores considerando los millones de fanáticos que este videojuego tiene no solo en México, sino en el mundo.

Finalmente, vale decir que, si Rockstar Games tiene el éxito esperado y decide sacar una nueva versión de su videojuego, el tiempo de salida del mismo será mucho menor en relación a los años que transcurrieron entre el V y el VI, y esto se debe a los avances tecnológicos mostrados en el mundo gamer.