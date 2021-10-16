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Fútbol

Abraham Ancer y Carlos Ortiz alegran la jornada con tiros de ensueño

Mientras Ancer registró un albatros, Ortiz terminó con dos eagles en la segunda jornada de la CJ Cup. Ambos escalaron posiciones.

Carlos Ortiz y Abraham Ancer participarán en el U.S. Open.

Escrito por: Azteca Deportes

Durante la segunda ronda del CJ Cup en el Summit Club de Las Vegas, Nevada, el golfista mexicano Abraham Ancer hizo un Albatros.

El impresionante tiro se dio en el hoyo 14, un par 5 de 556, ventaja uno del campo. Ancer salió con su drive a 300 yardas de distancia al hoyo, en el centro del angosto fairway del campo. Para su segundo tiro, a 250 yardas de distancia del hoyo, el golfista mexicano desenfundó su fierro 4 para hacer el tiro imposible.

La pelota cayó en el lado derecho del Green , tomó la caída hacia la izquierda y fue ahí cuando desapareció para meterse dentro del hoyo. Al saber del resultado de su tiro, Ancer levantó los brazos para celebrar un tiro que pocos pueden realizar.

Este es la primera vez que Ancer hace un Albatros durante su paso por la PGA y realizarlo es quizá más difícil de embocar que hacer un hoyo en uno.

Según el registro nacional de hoyos en uno de los Estados Unidos indica que las probabilidades de hacer un hoyo en uno son de 3 mil a una, mientras que hacer un Albatros es de 6 millones en una.

Ortiz también deslumbra

De igual forma, el también golfista mexicano Carlos Ortiz tuvo otro buen registro este viernes al contabilizar dos “eagles”, uno en el hoyo 3 y otro en el 18, además de cuatro birdies que opacaron el bogey del hoyo 10.

Tanto Ortiz, como Ancer terminaron con una tarjeta de 65 golpes (-7). Por el momento Ortiz se ubica en el lugar 28 con un acumulado de ocho bajo par, mientras que Abraham Ancer escaló 30 puestos para situarse en la casilla 19 con nueve impactos abajo del par.

Después de dos rondas, el estadounidense Keith Mitchell marcha como líder solitario con una suma de 126 (-18).

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