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LIV Golf México en Chapultepec: ambiente espectacular y máxima intensidad en el Club de Golf Chapultepec

El Club de Golf Chapultepec vibró con una jornada llena de emoción, público entregado y un nivel competitivo impresionante durante LIV Golf México. Revive los mejores momentos del torneo en Ciudad de México.

Por: Azteca Deportes

Chapultepec fue sede de una jornada inolvidable con LIV Golf México 2026, donde la afición vivió cada golpe con intensidad y gran entusiasmo. El Club de Golf Chapultepec ofreció un escenario espectacular para una semana llena de emociones, talento internacional y ambiente único en Ciudad de México

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