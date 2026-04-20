LIV Golf México en Chapultepec: ambiente espectacular y máxima intensidad en el Club de Golf Chapultepec
El Club de Golf Chapultepec vibró con una jornada llena de emoción, público entregado y un nivel competitivo impresionante durante LIV Golf México. Revive los mejores momentos del torneo en Ciudad de México.
Chapultepec fue sede de una jornada inolvidable con LIV Golf México 2026, donde la afición vivió cada golpe con intensidad y gran entusiasmo. El Club de Golf Chapultepec ofreció un escenario espectacular para una semana llena de emociones, talento internacional y ambiente único en Ciudad de México