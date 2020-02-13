Ortiz con buen inicio en California

PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA.- Con miras a lo que será su debut en el World Golf Championships-Mexico Championship de la semana entrante en el Club de Golf Chapultepec, el golfista mexicano Carlos Ortiz inició con el pie derecho su participación en el The Genesis Invitational.

Una primera tarjeta de 68 golpes, tres bajo par, colocó al originario de Guadalajara, Jalisco, empatado en la séptima posición de la justa correspondiente al PGA TOUR que se celebra en el Riviera Country Club y que reparte una bolsa de nueve millones 300 mil dólares.

El que no registró una buena jornada fue el tamaulipeco Abraham Ancer al finalizar hoy con una ronda de 76 impactos, cinco arriba de par. El líder de la competencia es el estadounidense Matt Kuchar con 64 golpes, siete menos, mientras que su compatriota Tiger Woods ocupa el sitio 17 con 69, dos bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

