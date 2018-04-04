Ancer sigue en ascenso

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana, el golfista mexicano Abraham Ancer continuó con su buena racha dentro del PGA Tour, al compartir la octava posición del Houston Open, lo que significó su mejor resultado como integrante de la mejor gira del mundo.

Con ese resultado, el único representante tricolor en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, ascendió del sitio 221 al 185 del Official World Golf Ranking, siendo el mejor exponente mexicano en dicha clasificación.

Su más cercano perseguidor, es el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien esta semana cayó del puesto 322 al 324, mientras que el tapatío Carlos Ortiz se mantuvo en el casillero 438 de la ranking.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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