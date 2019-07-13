Complicado día para los mexicanos en Illinois

SILVIS, ILLINOIS.- Una complicada jornada fue la que experimentaron el día de hoy los representantes nacionales que ven acción en el John Deere Classic, torneo del calendario regular del PGA TOUR que se desarrolla en el TPC Deere Run y que reparte una bolsa de seis millones de dólares.

El veracruzano Roberto Díaz, quien el día de ayer registrara su mejor ronda en el circuito estadounidense (62, -9), firmó hoy una segunda tarjeta de 73 impactos, dos arriba, para un total de 135, siete menos, actuación que lo situó empatado en el casillero 25. Su recorrido incluyó birdies en los hoyos ocho, 17 y 18 por bogeys en el tres, siete y 12, además un doble bogey en el nueve.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz y el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, no pasaron el corte. El líder de la competencia con marcador de 129 impactos, 13 bajo par, es el venezolano Jhonattan Vegas, un golpe de ventaja sobre el estadounidense Adam Landry.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA