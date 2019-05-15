Daly sobre ruedas

FARMINGDALE, NUEVA YORK. En un hecho que no se registraba en un torneo Major desde 2012, esta semana el estadounidense John Daly utilizará carrito de golf en la edición 101 del PGA Championship, segundo Major de la temporada a realizarse en el Bethpage Black Course.

Daly, quien se ganó un lugar de por vida en la justa que anteriormente cerraba el calendario de los torneos grandes por haber sido campeón en 1991, podrá participar en la competencia a bordo de un vehículo, tal y como ocurriera con su compatriota Casey Martin en el Abierto de los Estados Unidos de hace siete años.

“A mí me gusta caminar, lo he hecho por años, pero créanme no puedo”, dijo el jugador de 53 años, quien consiguió la autorización de la PGA of América para utilizar carrito debido a que padece osteoartritis en la rodilla derecha, además de estar enfermo de diabetes tipo dos, situación por la cual se ve obligado a inyectarse insulina dos veces al día.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA