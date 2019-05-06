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Fútbol

Del Solar triunfa en Puerto Plata

En un cierre dramático, el chileno Cristóbal del Solar se proclamó campeón del Puerto Plata Open del PGA TOUR Latinoamérica

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PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC - MAY 5: Cristobal Del Solar of Chile during the final round of the PGA TOUR Latinoamerica Puerto Plata Open at Playa Dorada Golf Course on May 5, 2019 in Puerto Plata, Dominican Republic. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA – Cristóbal Del Solar pegó un approach sensacional en el hoyo final del Puerto Plata Open para ganar el torneo por un golpe. Empatado con el estadounidense Scott Wolfes, con total de 13-bajo par, el chileno tenía 120 yardas a la bandera en su tercer tiro en el difícil par-5 de 545 yardas. Con el viento en contra y con el peligro de agua a la derecha, Del Solar disparó el tiro del campeonato utilizando su wedge de 52 grados. La pelota pico cuatro metros antes de la bandera y rodó a solo centímetros del hoyo para asegurarle el birdie con el que vencería a Wolfes, quien falló su tiro a green y tuvo que conformarse con un par.

Con ronda final de 2-bajo par 69, Del Solar terminó ganando con total de 14-bajo par 270. Wolfes fue segundo, también con ronda final de 69. Por su parte el dominicano Willy Pumarol, líder al iniciar esta última jornada, cerró con un 74 para descender a un empate por el tercer lugar junto al brasileño Alexandre Rocha, quien hizo 69.

“Terminar de la forma como lo que hice es increíble. Fue un cierre como esos con los que uno siempre sueña. Tenía 120 yardas a la bandera, pero igual era (un tiro) intimidante porque el viento venía de frente y hay agua corta y a la derecha. Yo pretendía dejarla cerca, pero la traté de pegar un poquito a la izquierda para que se abriera hacia la bandera y nos salió perfecta. Salió baja, como quería, y salió la yarda exacta que estaba buscando pegar”, dijo el jugador de 25 años sobre el tiro que le significó la segunda victoria de su carrera en PGA TOUR Latinoamérica, en donde hace un año había ganado el Abierto OSDE del Centro en Córdoba, Argentina.

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