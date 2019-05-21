El PGA Championsip recompensa a Ancer

CIUDAD DE MÉXICO.- El fin de semana pasado el golfista mexicano Abraham Ancer, tuvo una destacada actuación en el PGA Championship, segundo Major de la temporada que tuvo verificativo en el Black Course del complejo Bethpage State Park de la localidad neoyorquina de Farmigdale.

El de Reynosa, Tamaulipas, compartió el sitio 16 al sumar recorridos de 73, 70, 69 y 71 para un total de 283 golpes, tres arriba de par, a 11 impactos de distancia del campeón el estadounidense Brooks Koepka, quien además de refrendar su título, consiguió su cuarto campeonato Major.

Con este resultado, el mejor para el mexicano en los dos eventos “Grandes” que ha disputado en su carrera (corte The Open Championship 2018), ascendió dos posiciones en el Official World Golf Ranking con respecto a la semana anterior y ahora se encuentra en el casillero 60.

Gracias a su buena actuación en Nueva York, Ancer de 28 años de edad consiguió un lugar en la próxima edición del U.S. Open a celebrarse del 13 al 16 de junio en el mítico campo de Pebble Beach, California, donde le hará compañía al tapatío Carlos Ortiz, quien ayer calificó al tercer Major de la temporada.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA