Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Johnson encabeza el OWGR

Son ya 64 semanas consecutivas las que lleva el estadounidense Dustin Johnson al frente del Official World Golf Ranking.

KAL|0_8q6byrcq
PONTE VEDRA BEACH, FL - MAY 08: Dustin Johnson of the United States inspects his putter during practice rounds prior to THE PLAYERS Championship on the Stadium Course at TPC Sawgrass on May 8, 2018 in Ponte Vedra Beach, Florida. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)|Richard Heathcote/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no registrar actividad desde mediados de abril donde compartió el sitio 16 del RBC Heritage, el ex campeón del World Golf Championships-Mexico Championship Dustin Johnson se mantiene como el mejor golfista del mundo.

El originario de Columbia, Carolina del Sur, presente esta semana en Ponte Vedra Beach, Florida, para disputar el THE PLAYERS Championship, tiene un promedio de puntos de 9.2164, por 9.1441 de su compatriota Justin Thomas, en tanto que el español Jon Rahm, mantuvo la tercera posición del ranking con un promedio de unidades de 8.3702.

Para mayor información visita: http://www.owgr.com/ranking

KAL|0_73mznql8

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP