Johnson encabeza el OWGR

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no registrar actividad desde mediados de abril donde compartió el sitio 16 del RBC Heritage, el ex campeón del World Golf Championships-Mexico Championship Dustin Johnson se mantiene como el mejor golfista del mundo.

El originario de Columbia, Carolina del Sur, presente esta semana en Ponte Vedra Beach, Florida, para disputar el THE PLAYERS Championship, tiene un promedio de puntos de 9.2164, por 9.1441 de su compatriota Justin Thomas, en tanto que el español Jon Rahm, mantuvo la tercera posición del ranking con un promedio de unidades de 8.3702.

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