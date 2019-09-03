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Fútbol

Koepka mantiene su dominio

El estadounidense Brooks Koepka encabeza la clasificación mundial, mientras que el top cinco no sufrió cambios con respecto a la semana anterior

TOUR Championship - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El estadounidense Brooks Koepka no cede el primer lugar en el Official World Golf Ranking (OWGR), donde el top five se mantuvo sin movimientos esta semana.

Koepka tiene ventaja de 91.34 puntos respecto del segundo lugar, el norirlandés Rory Mcllroy, a quienes les siguen el estadounidense Dustin Johnson, en el tercero; el inglés Justin Rose, en cuarto, y Justin Thomas, en el quinto puesto.

Mientras que en el sexto sitio se ubica el español Jon Rahm; detrás de él están los estadounidenses Patrick Cantlay, en séptimo; Tiger Woods, en octavo; Xander Schauffele, en noveno, y Francesco Molinari, es el último del grupo de los diez mejores golfistas del orbe.

En tanto que el mexicano Abraham Ancer ascendió al sitio 36, con 153.36 puntos, y con el claro objetivo de sumar unidades que le permitan escalar en la tabla de posiciones.

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