Lowry se lleva el The Open

PORTRUSH, IRLANDA DEL NORTE.- Shane Lowry se impuso a cinco bogeys, se apegó a la serenidad y disfrutó su juego para coronarse en el 148 The Open, el torneo más prestigioso del golf mundial profesional, en el que recibió el trofeo Claret Jug.

Su inicio fue con bogey, un golpe de más para embocar, en el hoyo uno, lo cual repitió en siete y ocho; con lo que se vislumbró que vivía una crisis y pareció rondar el fantasma del US Open 2016, certamen en el que inició la cuarta y última ronda con ventaja de cuatro golpes, pero disparó un 76 y perdió el título.

En esta primera mitad registro birdies, un impacto menos para anidar la bola en las banderas cuatro, cinco y siete, y en la segunda parte volvió a bogey en las banderas 11 y 14 y al birdie en el 15, para una tarjeta de 72, uno arriba de par.

Su compañero de salida, el inglés Tommy Fleetwood, quien inició a cuatro golpes de distanciaBritánico disputado en el Royal Portrush

, se perdió en el camino, cometió bogey en los hoyos tres, ocho y 10 y doble bogey en el 14, y se mostró a la altura de la ronda final con birdies en el cinco y 12, para una papeleta de 74, tres arriba de par.

Esto facilitó el andar de Shane Lowry, quien sobre el exigente campo del Royal Portrush Golf Club ya había hecho la cimentación de su coronación en su primer torneo mayor.

Otra vez una multitud lo acompañó en su recorrido, entre ellos su padre, y en el hoyo 18 lo esperó su esposa con hija en brazos y una afición en las gradas que lo recibió con un rugido de bienvenida.

Ahí hizo un toque de aproximación, luego embocó y levantó los brazos lentamente en su primer festejo, se abrazó con su caddie y empezó a regalar abrazos de felicidad con su esposa e hija, su padre, demás familia y amigos, con una sonrisa imborrable, al tener por delante un cheque por 1.9 millones de dólares de los 10.750 que repartió el torneo.

En la ceremonia de premiación agradeció a todos y en especial "a mis padres, que sacrificaron tanto por mí. Quiero compartir con ellos este trofeo y también con mi esposa".