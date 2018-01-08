María Fassi se lleva la triple corona

Ciudad de México. La golfista mexicana, María Fassi, ganó la triple corona en el Campeonato Nacional de Aficionadas, al cerrar con 66 golpes, para un total en las cuatro rondas de 279 impactos, nueve bajo par.

Una de las actuales mejores jugadoras de la Universidad de Arkansas sumó este trono a los ganados en 2015 y 2016 y con esta victoria augura un gran 2018.

Sobre el campo del Guadalajara Country Club se desarrolló el 93 Campeonato Nacional de Aficionadas, María vivió dos facetas, una en la primera mitad, en la que tuvo altibajos con tres birdies y dos bogey, y la otra en la segunda parte, con un juego más constante y lucido de tres birdies, para imponer su jerarquía de ser la mejor.

A la distancia, Evelyn Argüelles se quedó con el subcampeonato, con 289, un golpe bajo par; seguida de María Fernanda Martínez con 290, dos arriba de par.

