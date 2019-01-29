Ochoa y amigos ganan el ProAm IGPM

CIUDAD DE MÉXICO.- El Club Campestre de la Ciudad de México abrió sus puertas una vez más para albergar la undécima edición del ProAm de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), que en esta ocasión contó con la participación de varias figuras del ambiente deportivo y empresarial de México y el extranjero.

En cuanto a lo deportivo se refiere, el ProAm contó en el field con las mexicanas Lorena Ochoa ex número uno del mundo y actual integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial, así como Gaby López campeona del Blue Bay LPGA en China el año pasado y la estadounidenseBrittany Lincicome ganadora de ocho títulos del circuito estadounidense, entre ellos dos Majors.

De igual forma estuvieron presentes Marijo Uribe, representante colombiana en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016; Daniela Darquea, golfista ecuatoriana integrante de la LPGA, Paz Echeverría, golfista Chilena y Lucrezia Colombotto, integrante del Ladies European Tour (LET).

Con marcador de 15 bajo par y por diferencia de hándicap, el equipo ganador fue el encabezado por Lorena Ochoa y los amateurs María Fassi, Pablo Carrillo, Manuel Lebrija y Luis Carlos Villarreal.

“Estoy muy feliz, es un torneo al cual le tengo mucho cariño, me encanta poder jugar con mis amigas y sobre todo que ellas sean muy conscientes de todo lo que se hace para que continúen con su sueño de llegar a la LPGA”, dijo Ochoa, integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial.

La segunda posición correspondió al profesional Mauricio Azcué y a los aficionados Luis Ramos, Luis Ramos Cabrera, Claudia Gutiérrez y Guillermo Amerena. Finamente, el tercer sitio fue para el grupo del profesional Alejandro Quiroz y los amateurs Seal Zarate, Mario Urquiza, Gerardo Vázquez Vela y Camilo Rodríguez.

Entre las personalidades presentes el día de hoy figuraron:

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Físíca y Deporte (CONADE).

Iván “Pudge” Rodríguez, ex catcher de las Grandes Ligas, integrante de Salón de la Fama de la MLB.

Jorge Campos, ex seleccionado nacional y comentarista deportivo

Carlos Bremer, Director General de Value Grupo Financiero.

María Fassi, jugadora amateur quien cuenta con la tarjeta completa del LPGA TOUR.