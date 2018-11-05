Otro top cinco para Ancer

LAS VEGAS, NEVADA.- ¡Viva Las Vegas! El día de ayer, el golfista mexicano Abraham Ancer, registró otra destacada actuación dentro de la temporada 2018-19 del PGA TOUR al finalizar empatado en la cuarta posición del Shriners Hospital for Children Open que repartió una bolsa de siete millones de dólares.

El TPC Summerlin de la “Ciudad del Pecado”, fue testigo de cómo el originario de Reynosa, Tamaulipas, dejó en claro que es el mejor exponente mexicano de la actualidad y que se perfila para volver a representar a nuestro país en el World Golf Championships-Mexico Championship.

Ancer actual número 98 del Official World Golf Ranking, finalizó con un score de 267 golpes, 17 bajo par, a cuatro impactos de distancia del campeón el estadounidense Bryson DeChambeau, mientras que los mexicanos José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz, concluyeron en los sitios 41 y 57 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA