Por una buena causa

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Fue presentada la Segunda Edición del ProAm VIP que tiene como fin apoyar a las golfista profesionales que participan en giras en el extranjero

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Escrito por: Azteca Deportes

QUERÉTARO, QUERÉTARO.- Fue presentada en conferencia de prensa la Segunda Edición del Kogne ProAm VIP presentado por Thandi y Casas Platino, evento a realizarse el próximo jueves 7 de noviembre en las magníficas instalaciones del Zibatá Golf de la capital queretana.

La justa que contará con la presencia de la ex número uno del mundo e integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial Lorena Ochoa, tiene el objetivo de apoyar el desarrollo de las integrantes de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) que participan en el LPGA TOUR, Symetra Tour y Ladies European Tour.

El evento se jugará bajo el formato A Go-Go en el cual cuatro golfistas amateurs jugarán con una profesional, todos ellos en la misma categoría. Además del kit de bienvenida y los trofeos a los primeros lugares, habrá un viaje en avión privado, un carrito de golf EZ-GO y un automóvil de lujo, todos ellos destinados al hole in one.

En la presentación del ProAm estuvieron: Ricardo Rodríguez CEO TECNOGOLF y socio estratégico de IGPM; Manuel Ramírez, CEO Grupo Caramer y presentador de la segunda edición de Kogne ProAm VIP presentado por Thandi y Casas Platino; Aurelio Cadena Director comercial de Thandi y Casas platino; José Luis Chávez Director de Zibatá Golf; Lalo Carrera representante de Supraterra; Seal Sarate comité organizador así como Lili Álvarez directora de IGPM.

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