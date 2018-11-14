Primer vistazo: 113º VISA Open de Argentina

PILAR, ARGENTINA – Santiago Gaviño (foto), Gonzalo Rubio, Isidro Benitez, David Faraudo y Juan Carlos Serrano, serán los representantes mexicanos en el 113º VISA Open de Argentina torneo que repartirá una bolsa de 175 mil dólares, de los cuales 31 mil 500 corresponderán al ganador.

Por tratarse del último torneo de field completo de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica, esta semana el 113º VISA Open de Argentina presentado por Macro será una parada decisiva. Quienes al terminar esta semana se ubiquen en el top-60 de la Orden de Mérito mantendrán su tarjeta para 2019 y se clasificarán al Shell Championship, evento final del año que definirá el acceso de los mejores de la Orden de Mérito al Web.com Tour.

Por tercer año consecutivo, el campeón de este prestigioso evento recibirá una invitación para participar en el Abierto Británico, cuya 148º edición se disputará en Royal Portrush en Irlanda del Norte en julio del año próximo. Los jugadores en el field también batallarán por el título del Zurich Argentina Swing, una competencia que por cuarto año consecutivo le ha dado unidad a los torneos de la gira regional en Argentina.

FECHAS: 15-18 de noviembre, 2018

NOMBRE OFICIAL: 113º VISA Open de Argentina presentado por Macro

HASHTAGS: #VISAopenARGbyMacro #ZurichArgentinaSwing

CALENDARIO: Decimosexto de 17 eventos del PGA TOUR Latinoamérica

CAMPO SEDE: Pilará – Pilar, Buenos Aires, Argentina

PAR/YARDAS: 72 (36-36) 7,112

DISEÑADOR: Jack Nicklaus

CAMPEÓN 2017: Brady Schnell, EE.UU. (no juega esta semana, ascendió al PGA TOUR)

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe US $31,500 de una bolsa de US $175,000

ZURICH ARGENTINA SWING: Cuarto y último evento de esta competición

THE OPEN: El ganador jugará la edición 148º del Abierto Británico en Carnoustie

FIELD: 134 jugadores de 19 países (Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Inglaterra, México, Mónaco, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica y Uruguay)

CORTE:Top-55 y empates