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Ranking Mundial semana 3

El estadounidense Dustin Johnson cumplió 49 semanas consecutivas al frente del Official World Golf Ranking

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ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - JANUARY 21: Dustin Johnson of the United States plays his second shot on the 13th hole during the final round of the Abu Dhabi HSBC Golf Championship at Abu Dhabi Golf Club on January 21, 2018 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Ross Kinnaird/Getty Images)|Ross Kinnaird/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. El actual campeón del World Golf Championships-Mexico Championship, el estadounidense Dustin Johnson se mantiene en lo más alto de la clasificación del Official World Golf Ranking con un promedio de puntos de 10.9303, superando por 1.3427 puntos porcentuales al español Jon Rahm.

Con su triunfo en California el domingo pasado, Rahm desplazó como el segundo mejor del mundo al estadounidense Jordan Spieth, en tanto que el también ibérico Sergio García, ascendió al noveno lugar tras ganar en Singapur y dejar en el décimo sitio de la clasificación mundial al sueco Henrik Stenson.

Para mayor información visita: http://www.owgr.com/ranking

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