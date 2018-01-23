Ranking Mundial semana 3

Ciudad de México. El actual campeón del World Golf Championships-Mexico Championship, el estadounidense Dustin Johnson se mantiene en lo más alto de la clasificación del Official World Golf Ranking con un promedio de puntos de 10.9303, superando por 1.3427 puntos porcentuales al español Jon Rahm.

Con su triunfo en California el domingo pasado, Rahm desplazó como el segundo mejor del mundo al estadounidense Jordan Spieth, en tanto que el también ibérico Sergio García, ascendió al noveno lugar tras ganar en Singapur y dejar en el décimo sitio de la clasificación mundial al sueco Henrik Stenson.

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