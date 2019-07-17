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Fútbol

Reconoce Benítez trabajo de compatriotas

El joven poblano de apenas 20 años de edad, reconoció la influencia que ejercen en su carrera los jugadores tricolores que juegan en el PGA TOUR.

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PILAR, ARGENTINA - NOVEMBER 16: Isidro Benitez of Mexico during the second round of the PGA TOUR Latinoamerica 113° VISA Open de Argentina presentado por Macro at the Pilara Golf Club on November 16, 2018 in Pilar, Argentina. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a lo que será su debut en un torneo Major, el golifsta poblano Isidro Benítez uno de los dos mexicanos que nos estarán representando esta semana en el The Open Championship, reconoció que sus compatriotas que militan en el PGA TOUR han sido una inspiración en su carrera.

A partir de mañana tanto Benítez como Abraham Ancer, participarán en el cuarto y último Major de la actual temporada en el golf varonil el cual tendrá como escenario el Royal Portrush Golf Club (Dunluce Links) en Irlanda del Norte, donde estará en juego una bolsa de diez millones 750 mil dólares.

“Todo lo que están haciendo Abraham, Carlos Ortiz, Bobby Díaz y el ‘Camarón’ (José de Jesús) Rodríguez, nunca había pasado en la historia de México. Pienso que a todos los chavos como yo nos empujan a seguir adelante, y a darnos cuenta que las cosas se pueden lograr”, dijo Benítez.

“Vemos a Abraham Ancer allá arriba (tablero posiciones) casi todas las semanas y eso es una inspiración para todos”, agregó el originario de Puebla quien mañana saldrá a disputar la primera ronda del The Open por el tee del hoyo uno a las 15:43 horas tiempo local y lo hará en compañía del japonés Yuta Ikeda y del español Adrián Otaegui.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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