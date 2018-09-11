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Regresa el PGA TOUR Latinoamérica

El PGA TOUR Latinoamérica llega por segunda vez a Sao Paulo, Brasil, para disputar su décimo evento de la temporada 2018

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SAO PAULO, BRAZIL - SEPTEMBER 11:A course scenic view of the seventh hole prior to the Sao Paulo Golf Club Championship at Sao Paulo Golf Club on September 11, 2018 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

SAO PAULO, Brasil – Tras la pausa habitual de mitad de temporada, el PGA TOUR Latinoamérica está listo para retomar actividades con el Sao Paulo Golf Club Championship. El décimo evento de 2018 también marcará la cuarta de cinco paradas que tiene el Bupa Challenge, una competencia que premiará a su jugador más destacado con un cheque efectivo por diez mil dólares.

FECHAS: 10-16 de septiembre, 2018

NOMBRE OFICIAL: Sao Paulo Golf Club Championship

HASHTAGS: #SPGCChampionship #BupaChallenge

CALENDARIO: Décimo de 17 eventos en la temporada del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: Sao Paulo Golf Club – São Paulo, Brasil

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: El Sao Paulo Golf Club Championship es un evento nuevo que trae al PGA TOUR Latinoamérica por segunda vez hasta Sao Paulo, Brasil. Para esta edición inaugural han confirmado su participación los nueve campeones que se consagraron en la primera mitad de la temporada.

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