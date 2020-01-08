Regresan mexicanos a la actividad

HONOLULU, HAWÁI.- Finalizaron las vacaciones, por lo que los exponentes nacionales que militan en el PGA TOUR están de vuelta en el “trabajo”. El tamaulipeco Abraham Ancer y el tapatío Carlos Ortiz forman parte del field esta semana del Sony Open in Hawaii.

Ancer quien viene de tener una estupenda participación en su debut en la Presidents Cup al ser el mejor jugador del Equipo Internacional, encara un 2020 lleno de retos. El golfista de 28 años espera tranquilo su primera victoria en la mejor gira del mundo la cual “llegará cuando tenga que llegar” y por primera ocasión podrá disputar los cuatro Majors.

Por su parte Ortiz tratará de remontar posiciones en el Official World Golf Ranking para poder asegurar su presencia en el World Golf Championships-Mexico Championship. El Sony Open in Hawaii se llevará a cabo en el Waialae Country Club y repartirá una bolsa de seis millones 600 mil dólares.

