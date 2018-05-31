Rincón encabeza el Quito Open

QUITO, ECUADOR – El mexicano Pablo Rincón entregó jueves una tarjeta de 66, cinco bajo par, para ser líder en la casa club del Quito Open presentado por Diners Club, octavo evento de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica y tercera parada del Bupa Challenge.

El jugador de 22 años se separó por un golpe de su compatriota Santiago Gaviño, quien tuvo una presentación libre de bogeys. Por ahora, el tercer lugar con rondas individuales de 68 golpes, está dividido entre el mexicano David Faraudo y el estadounidense y actual No. 4 de la Orden de Mérito, Matt Gilchrest.

La primera ronda tuvo que ser suspendida por tormenta eléctrica a la 1:45 p.m. Durante toda la tarde los oficiales de reglas de PGA TOUR Latinoamérica monitorearon la situación pero desafortunadamente a las 4:37 p.m. tomaron la decisión de dar por terminada la acción en el Quito Tenis y Golf Club.

Aquellos jugadores que no pudieron completar la primera ronda deberán estar en posición a las 6:30 a.m. de este viernes. Así las cosas, la segunda ronda del evento tendrá su inicio a las 9:30 a.m.

“El campo está en muy buenas condiciones y creo que la clave para jugar bien hoy fue pegar bien desde la salida. Aquí tienes que ubicar muy bien la bola desde el tee si quieres atacar las banderas”, aseguró Rincón.

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