Romero no afloja el paso en Perú

LIMA, PERÚ – El argentino Franco Romero sigue encendido en la Copa Samsung, final de la Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica. Una tarjeta de 66 golpes este viernes le permitió llegar a un global de 16-bajo par 128 tras 36 hoyos de juego en el Country Club La Planicie.

De esta manera, el jugador de 24 años se separa por ocho golpes de su más cercano rival, el estadounidense Michael Davan, quien firmó en su segunda salida una tarjeta de 3-bajo par 69. El tercer lugar, con un score total de 137 golpes, 7-bajo par, ahora es para el mexicano Patricio Guerra.

David Faraudo escaló al cuarto lugar tras segundo 69 de la semana. El mexicano comparte esa posición en el tablero de posiciones con el argentino Maximiliano Godoy (70). Los chilenos Horacio León (68) y Mark Tullo (70) y el argentino Matías Simaski (72) comparten el sexto lugar. Estos tres jugadores llegan al fin de semana con totales individuales de 5-bajo par 139.

Al final de esta semana los mejores 20 jugadores tendrán estatus para la temporada 2020 del PGA TOUR Latinoamérica. Aquellos que terminen ubicados en el top-5 adquirirán estatus exento para todo el año, aquellos que se ubiquen entre los puestos 6 y 10 estarán exentos para la primera mitad de la temporada y aquellos que concluyan en entre el puesto 11 y 20, se adjudicarán estatus condicional.

