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Fútbol

Se acerca al top 100

Después del top ten obtenido en el Dell Technologies Championship, el golfista mexicano Abraham Ancer ascendió al sitio 121 del ranking mundial

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NORTON, MA - SEPTEMBER 02: Abraham Ancer of Mexico reacts on the 17th hole during round three of the Dell Technologies Championship at TPC Boston on September 2, 2018 in Norton, Massachusetts. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)|Patrick Smith/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 23 posiciones fue las que ascendió esta semana el mexicano Abraham Ancer dentro del Official World Golf Ranking, gracias al top ten obtenido el día de ayer en el Dell Technologies Championship, segundo torneo de los playoffs de la FedExCup.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, líder después de tres rondas en Boston, se quedó cerca de conseguir su primera victoria en el PGA TOUR, sin embargo, un recorrido final de 73 impactos, motivó que finalizara en el séptimo lugar de la justa que repartió nueve millones de dólares.

Con este resultado, Ancer se afianzó como el mejor exponente mexicano en el ranking mundial al ocupar el casillero 121 con un promedio de puntos de 1.3409, seguido por el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quien se ubica en el sitio 281 con 0.6466 en promedio de unidades.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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