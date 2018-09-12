Se pone en marcha el Boise Open

BOISE, IDAHO.- Después de casi dos semanas de descanso en el Web.com Tour, se pone en marcha a partir de mañana el Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco, penúltimo torneo de las Finales de la gira de ascenso del PGA TOUR que tendrá como escenario el Hillcrest Country Club.

Serán tres los representantes mexicanos presentes en la competencia que reparte una bolsa de un millón de dólares. El tapatío Carlos Ortiz y el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, ya aseguraron un lugar para la temporada entrante de la mejor gira del mundo y sólo buscan mejorar su estatus.

En tanto que el veracruzano Roberto Díaz, busca retener la tarjeta del PGA TOUR y para eso tiene que finalizar dentro de los 25 mejores en los cuatro torneos que abarcan las Finales del Web.com Tour, clasificación en la cual ocupa actualmente la posición 28.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA