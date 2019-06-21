Segundo lugar para México en mundial japonés

AICHI, JAPÓN.- Con una actuación espectacular, el equipo nacional femenil integrado por Cory López, Isabella Fierro y Lauren Olivares consiguió llevarse el segundo lugar del Toyota Junior Golf World Cup en Japón.

Con un total de 561 golpes, a solo tres del equipo ganador de Japón, las tres exponentes tricolores lograron acoplarse a la perfección para conseguir el segundo lugar de la competencia para nuestro país.

“Estamos orgullosas de nuestro cierre", dijo López. "Definitivamente queríamos ganar. Quedamos muy cerca (del triunfo), pero el segundo lugar es muy bueno para nosotras“, agregó López quien se llevó el primer lugar en individuales compartido con la australiana Cassie Porter y la estadounidense Rose Zang.

Por su parte el equipo varonil, integrado por Mauricio Figueroa, Santiago de la Fuente, Omar Morales y José Cristóbal Islas lograron obtener el puesto 13 dentro de la justa nipona.