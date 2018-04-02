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Fútbol

Top 10 para Ancer en Texas

El día de ayer, el mexicano Abraham Ancer, registró su mejor resultado en una competencia avalada por el PGA Tour

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HUMBLE, TX - APRIL 01: Abraham Ancer of Mexico hits his tee shot on the second hole during the final round of the Houston Open at the Golf Club of Houston on April 1, 2018 in Humble, Texas. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)|Stacy Revere/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Humble, Texas.- En lo que ha sido su mejor resultado hasta el momento dentro del PGA Tour, el golfista mexicano Abraham Ancer, finalizó en la octava posición del Houston Open, torneo que tuvo verificativo en el Golf Club of Houston y que repartió una bolsa de siete millones de dólares.

Ancer, quien después de dos rondas estaba empatado en la segunda posición de la justa texana, firmó recorridos de 68, 66, 72 y 69, para un total de 275 golpes, 13 bajo par, a seis golpes de distancia del campeón el inglés Ian Poulter, quien derrotó en desempate al estadounidense Beau Hossler.

Este fue el quinto top 25 para el tamaulipeco en lo que va de la actual temporada del PGA Tour y segundo top ten, después del noveno sitio obtenido en el OHL Classic at Mayakoba celebrado en noviembre del año anterior.

Por su parte el veracruzano Roberto Díaz, con marcador de 279 impactos, nueve menos, compartió el sitio 32.

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