Balón de Oro: La lista de jugadores mexicanos que han sido nominados

En unos minutos más iniciará la entrega del Balón de Oro 2025, uno de los premios individuales más prestigiosos del futbol mundial.

Este año, entre los nominados destacan figuras como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Raphinha, futbolistas que buscarán grabar su nombre en la misma lista donde aparecen leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario o Zinedine Zidane.

Resumen del partido: Mazatlán 1-1 Atlas | Jornada 9 | Apertura 2025

La revista France Football creó este galardón en 1956, aunque fue hasta 1994 cuando comenzó a abrirse a jugadores de todo el mundo, ya que antes únicamente se entregaba a futbolistas europeos.

Te puede interesar: ¡Memoria corta! 2 equipos de la Liga BBVA MX, interesados en el regreso de Martín Anselmi tras traición a Cruz Azul

Desde entonces, la competencia se volvió verdaderamente global y, aunque hasta ahora ningún mexicano ha conseguido ganarlo, sí ha habido jugadores tricolores que lograron entrar en la lista de nominados.

Mexicanos que han sido nominados

A partir de la internacionalización del premio en 1994, cinco futbolistas mexicanos han conseguido un lugar entre los candidatos al Balón de Oro.

Aunque ninguno logró estar entre los finalistas ni levantar el trofeo, su aparición en las listas fue un reconocimiento al impacto que tuvieron en sus respectivos clubes y en el futbol internacional.

Guillermo Ochoa (2007): El guardameta del América fue el primer mexicano en ser considerado, gracias a sus destacadas actuaciones en la portería. Aunque no pasó la fase de preselección, abrió la puerta para otros compatriotas.

Rafael Márquez (2010): Tras una campaña brillante con el Barcelona, donde conquistó la Champions League y la Liga de España, el “Káiser” fue incluido en la lista de nominados, consolidando su prestigio en Europa.

Javier “Chicharito” Hernández (2011): Su explosiva llegada al Manchester United lo catapultó a la élite. Con 20 goles en 45 partidos, el delantero tapatío se convirtió en uno de los atacantes más prometedores del continente.

Andrés Guardado (2015): El canterano del Atlas brilló con el PSV Eindhoven, equipo con el que ganó la Eredivisie y la Supercopa de Países Bajos, logros que le valieron entrar en la lista.

Giovani dos Santos (2015): Ese mismo año, Gio también fue considerado gracias a su campaña con el Villarreal. Aunque su temporada no fue tan sobresaliente como la de Guardado, su talento lo colocó entre los nominados.

México, pendiente de su Balón de Oro

Aunque nunca un mexicano ha levantado este trofeo, muchos expertos señalan que figuras históricas como Hugo Sánchez pudieron haberlo ganado en su época.

Te puede interesar: Balón de Oro 2025: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del GANADOR HOY lunes 22 de septiembre?; lista de nominados y reacciones online de quién ganó

Hoy, con el premio cada vez más global, la esperanza se mantiene viva para que un día un jugador tricolor logre conquistar el máximo galardón individual del futbol.