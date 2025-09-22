Balón de Oro 2025: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del GANADOR HOY lunes 22 de septiembre; lista de nominados y reacciones online de quién ganó

Este lunes 22 de septiembre, el mundo del futbol se viste de gala para celebrar la 69ª edición del Balón de Oro, el reconocimiento más prestigioso que otorga la revista France Football a los mejores futbolistas del planeta. La ceremonia se llevará a cabo en el icónico Théâtre du Châtelet de París, y por primera vez en la historia, se equipararán los galardones entre hombres y mujeres, con seis premios para cada rama, además del Premio Sócrates al compromiso social.

Te puede interesar: ¡CERCA DEL ATLÉTICO!: Vicente Sánchez recibe la oportunidad que tanto estaba esperando desde su salida de Cruz Azul

En la categoría masculina, el francés Ousmane Dembélé parte como el gran favorito tras una temporada histórica con el PSG, donde conquistó la UEFA Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa. Sus números son impresionantes: 37 goles y 15 asistencias en 60 partidos, además de un rendimiento decisivo en los momentos clave.

Sin embargo, el joven español Lamine Yamal, de apenas 18 años, también se perfila como contendiente serio. Con el Barcelona logró el triplete doméstico (Liga, Copa y Supercopa), sumando 21 goles y 22 asistencias en 62 encuentros, y deslumbrando al mundo con su talento precoz.

En el futbol femenino, la española Aitana Bonmatí busca su tercer Balón de Oro consecutivo tras liderar al Barcelona en otra campaña dominante. Su principal rival será su compatriota Alexia Putellas, doble ganadora del premio en 2021 y 2022, quien regresó en gran forma tras superar una lesión. También destacan Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona), Mariona Caldentey (España, Arsenal) y Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal).

