ÚLTIMA HORA: El Barcelona toma una decisión sobre quién será su director técnico

El futuro del banquillo en el Barcelona empieza a aclararse. Después de semanas marcadas por especulación y ruido alrededor del proyecto deportivo, la directiva encabezada por Joan Laporta ya tomó una postura clara sobre quién debe liderar al equipo en los próximos años.

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Laporta respalda el proyecto y prepara renovación

El presidente del Barcelona confirmó que la intención es extender el vínculo de Hansi Flick por una temporada más, lo que llevaría su contrato hasta 2028.

La idea del club es mantener estabilidad en el banquillo, con acuerdos que siempre tengan un año adicional como margen. Una fórmula que buscan repetir durante toda la gestión.

Laporta fue claro sobre el momento del técnico: “Hansi está a favor de la renovación, seguramente lo anunciaremos pronto”.

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El respaldo no es solo institucional. También es deportivo, pues es un proyecto que convenció dentro y fuera del campo

Desde la directiva consideran que Flick ha logrado algo clave: respetar la identidad del club mientras introduce ajustes que han mejorado el rendimiento del equipo.

“Está a gusto en el club y en la ciudad. Respetando nuestro estilo ha aportado variantes que han hecho que el equipo vuelva a funcionar”, declaró Laporta.

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El plan es darle estabilidad al club en todos los niveles

La decisión sobre el banquillo viene acompañada de otros movimientos importantes dentro del club.

Laporta también expresó su intención de renovar a Deco como director deportivo, destacando la conexión que ha construido con Flick en la toma de decisiones.

“El tándem que hace con Flick es excepcional”, aseguró.

Además, la directiva trabaja en asegurar piezas clave del plantel y definir el futuro de jugadores que han funcionado en el esquema, en los últimos meses.

