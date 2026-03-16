¿Coincidencia o magia?: Barcelona encadena una sorprendente racha tras la visita de Messi

Hay datos deportivos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que son completamente reales. Desde que Lionel Messi pisó el césped del Spotify Camp Nou en noviembre de 2025, el FC Barcelona ha ganado la totalidad de sus 13 partidos disputados como local en todas las competiciones. Una estadística que ni el más atrevido de los guionistas de Hollywood se atrevería a escribir.

La noche del domingo 9 de noviembre de 2025, sin previo aviso y sin que el propio club lo supiera, Messi apareció en el Spotify Camp Nou para conocer el estadio renovado que no había podido ver desde su salida en 2021.

El astro argentino hizo una escala en Barcelona antes de viajar a Alicante para concentrarse con la selección argentina y aprovechó para visitar el estadio en el que logró históricas hazañas con el club catalán.

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El propio jugador fue quien reveló la visita. En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías caminando tanto por los exteriores como sobre el verde del estadio, acompañadas de un mensaje que emocionó al mundo entero.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, compartió Messi en Instagram.

Lo que nadie anticipaba es que esa visita nocturna y casi clandestina se convertiría en el punto de inflexión de la racha local más impresionante que el equipo de Hansi Flick ha protagonizado en mucho tiempo. Desde esa noche, el Barcelona jugó 13 partidos en casa y los ganó absolutamente todos, en La Liga y en competiciones europeas. No importó el rival, no importó el contexto, el Spotify Camp Nou se transformó en un fortín inexpugnable que muchos aficionados atribuyen, con humor y con algo de fe futbolera, a la bendición silenciosa que dejó el mejor jugador de la historia del club.

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Si bien el hecho de encadenar 13 victorias en igual número de compromisos de liga y copas internacionales ya dan una idea de lo conseguido por el Barcelona, esto no da una idea total de cómo ha sido el dominio de los catalanes.

Desde la visita de Messi al nuevo estadio el equipo se ha encargado de de mostrar una imagen poderosa en el terreno de juego con goleadas ante equipos como el Athletic por marcador de 4-0, a rivales difíciles como el Atlécico de Madrid 3-1, o bien en copas internacionales como el 4-1 que le propinaron los culés al 𝗞ø𝗯𝗲𝗻𝗵𝗮𝘃𝗻.

Este dominio avasallante se pudo apreciar este fin de semana en la victoria 5-2 ante el Sevilla, en la que el conjunto blaugrana aprovechó para reafirmarse como el líder indiscutible de La Liga, frente al Real Madrid, su más cercano perseguidor.

El hecho de que el Barcelona no haya perdido un solo partido en casa desde aquella visita nocturna de Messi al Spotify Camp Nou no hace más que alimentar una leyenda que ya era descomunal antes de este episodio.

