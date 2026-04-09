¡No es broma! Barcelona presenta QUEJA contra el arbitraje por el partido vs Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Champions League

Este jueves 9 de abril del 2026, el conjunto del Barcelona dio a conocer en sus redes sociales que presentó una queja formal ante la UEFA ya que considera que hubo una actuación arbitral que influyó en el desarrollo del encuentro y en el resultado del partido de ida de los Cuartos de Final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

En el comunicado explican que los servicios jurídicos del club presentaron la queja formaque se centra en la acción concreta del minuto 54 del partido en la que parece que el juego se había reanudado y un defensor tomó el balón con la mano para poder sacar, acción que consideran tuvo que ser marcada como penal.

Por último, el club detalló que no es la primera vez que se siente perjudicado por el arbitraje.

ℹ️Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/Z4wO6uHCIK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2026

"El FC Barcelona informa que, en el día de hoy, los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid. El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti. El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes.

En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes".

Así fue la victoria del Atlético de Madrid al Barcelona

El conjunto del Atlético de Madrid logró tomar ventaja en el encuentro en el primer tiempo luego de que el equipo culé se quedaron con uno menos por roja a Cubarsi. La primera anotación llegó al minuto 45 con un golazo de Julián Álvarez que puso el balón al ángulo.

Para el segundo tiempo, aumentó la ventaja con un gran gol de Sorloth definiendo de primera intención y apagando los ánimos culés en el estadio.

Tras varias jugadas polémicas, el equipo culé se va con una desventaja considerable para el encuentro de vuelta.

