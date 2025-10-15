ÚLTIMA HORA: Barcelona renovó a una de sus ESTRELLAS hasta 2029

Buenas noticias para los aficionados del FC Barcelona, Frenkie de Jong renovó hasta 2029 con la entidad blaugrana y así, despejó las dudas sobre una posoble salida en el próximo mercado de fichajes invernal. Con ello, Hansi Flick y el mismo de Jong podrán estar más tranquilos en la presente temporada con el futuro asegurado del ex futbolista del Ajax de Amsterdam.

A través de un comunicado oficial, el Barcelona dio a conocer la noticia y fue el mismo de Jong quien reveló algunos detalles de su nuevo vínculo con el cuadro ibérico. “Se habla mucho de mi contrato, de mi salario. Es todo mentira y humo. No diré lo que cobro, pero está muy lejos de lo que se está publicando. Se inventan una historia que no es verdad. Yo estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños. Espero poder estar muchos años más”, mencionó el volante blaugrana.

Confianza de Flick hacia él

Por otro lado, Frenkie comentó la buena comunicación con el estratega alemán y lo importante que ha sido tener minutos constantemente en el equipo. “Mi relación con el míster ha sido buena desde el primer momento. Siempre ha dicho que tenía confianza en mí, y lo ha demostrado”, dijo de Jong.

Según el portal especializado Transfermakt, Frenkie está valuado en 45 millones de euros y tenía contrato hasta finales de octubre de este año, por lo que era vital que la directiva del Barcelona hiciera un esfuerzo por renovarlo y así, no dejar que Frenkie de Jong se fuera como agente libre y dejar las arcas blaugranas sin ninguna ganancia.