Captan a Allan Saint-Maximin dando propina a un chofer y nadie podía creer la cantidad

El Club América es reconocido por pagar una buena cantidad de dinero a sus futbolistas y, sobre todo, si se tratan de estrellas como es el caso de Allan Saint-Maximin. El delantero francés, que goza de un lujoso departamento en Ciudad de México , volvió a acaparar la atención de los aficionados en redes sociales tras obsequiar una gran cantidad de dinero a un chofer.

En un video que circula en varias plataformas de Internet, Saint-Maximin fue visto a bordo de una camioneta blanca de pasajeros. En un instante, el atacante tomó la decisión de regresar sobre sus pasos para atender al chofer del vehículo, quien sería personal del América. El jugador se metió la mano dentro de su bolsillo y sacó un fajo de billetes, el cual fue entregado al conductor. Cabe destacar que el salario de Saint-Maximin es gigante .

Club América Allan Saint-Maximin mostró su humildad ante todos

Si bien es cierto que el monto exacto de dinero que ofreció el francés como propina no fue revelado, lo que más llamó la atención fue la cantidad de dinero que parecía contener el fajo. Incluso algunos usuarios especulan que se trate de billetes en dólares. Sin importar la cantidad, este gesto de Saint-Maximin demuestra su gran corazón y su humildad a pesar de su fortuna.

Allan Saint-Maximin regalándole dinero a un aficionado. pic.twitter.com/7oTKVy6zri — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) October 14, 2025

Saint-Maximin y el día que obsequió un reloj de lujo a un aficionado

No es la primera vez que el ex Mónaco obsequia dinero a un fanático del futbol. Cuando aún jugaba para el Newcastle en Inglaterra, Saint-Maximin fue noticia por tener un gesto inesperado con un aficionado de las ‘Urracas’. En esa ocasión, el fanático británico se acercó para pedirle un autógrafo, pero el jugador fue más allá y decidió obsequiarle un reloj de lujo.

Lo de Allan Saint-Maximin regalándole dinero a un aficionado no me sorprende nada.



Una vez un aficionado le pidió un autógrafo y le terminó regalando un Rolex. pic.twitter.com/00KDH7uK50 — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) October 14, 2025

Se trataba de un reloj de la marca Rolex. Si bien es cierto que nunca se reveló el valor del artilugio, medios ingleses reportaron que se trataba de un reloj de alrededor de 2 mil euros de valor. Ahora, con su gesto con el chofer del América, se refuerza aún más la imagen de Saint-Maximin como un futbolista cercano a los fans y de gran corazón tanto dentro como fuera del terreno de juego.