¿Quién manda en títulos en la Supercopa de España? La respuesta es clara

Cada vez que se juega la Supercopa de España, la conversación no se queda solo en el marcador. El torneo también funciona como un termómetro histórico: mide hegemonías, etapas dominantes y esa rivalidad eterna que, gane quien gane, siempre busca el siguiente argumento.

Te puede interesar: OFICIAL: ¿Cuánto dinero se llevará a casa el campeón de la Supercopa de España?

Barcelona es el club con más Supercopas de España

El FC Barcelona tiene más Supercopas de España que el Real Madrid. Con el título más reciente, el Barça llegó a 16 trofeos, mientras que el Madrid se mantiene con 13, por lo que la ventaja actual es de tres campeonatos.

Esa diferencia no es menor porque el torneo suele alternar momentos de dominio. Hubo años donde la Supercopa se volvió una extensión de la Liga y la Copa para ciertos proyectos, y también etapas donde el formato y el calendario volvieron más impredecible el camino. Aun con esos cambios, el palmarés deja una constante: el club azulgrana aparece como el más ganador, con el Real Madrid como su perseguidor directo.

Llegó El Clásico! Real Madrid vs Barcelona Inés nos comparte curiosidades imperdibles sobre el duelo más grande del fútbol español

Lista de equipos con más Supercopas de España

Más allá del “duelo de gigantes”, el resto del mapa también tiene historia. Athletic Club y Deportivo de la Coruña comparten el tercer escalón con tres títulos, y después aparecen Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Mallorca y Real Sociedad, cada uno con su capítulo. En un torneo corto, la diferencia suele estar en detalles, pero el acumulado a lo largo de décadas termina por marcar jerarquías.b



FC Barcelona: 16 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025, 2026)

16 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025, 2026) Real Madrid: 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024)

13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024) Athletic Club: 3 (1984, 2015, 2021)

3 (1984, 2015, 2021) Deportivo de la Coruña: 3 (1995, 2000, 2002)

3 (1995, 2000, 2002) Atlético de Madrid: 2 (1985, 2014)

2 (1985, 2014) Valencia: 1 (1999)

1 (1999) Sevilla: 1 (2007)

1 (2007) Real Zaragoza: 1 (2004)

1 (2004) Mallorca: 1 (1998)

1 (1998) Real Sociedad: 1 (1992)

Te puede interesar: El defensa de la Premier League que buscaría el Barcelona