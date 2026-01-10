El defensa que juega en la Premier League que buscaría el Barcelona

El FC Barcelona ha encontrado a un jugador que ha despertado un interés, ya que ha centrado su búsqueda de un buen central en un nombre que ha pasado desapercibido en los medios hasta ahora, se trata de Micky van de Ven. De acuerdo con información de medios internacionales, el defensa que milita actualmente en el Tottenham se ha convertido en el objetivo principal para el club, con su gran velocidad y salida de balón que cumple como parte de los ideales para el estilo de juego de Hansi Flick.

Aunque el club culé ha sondeado opciones más conocidas como Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, Alessandro Bastoni con el Inter de Milán o Marc Guéhi del Crystal Palace, Van de Ven ha ganado terreno internamente por su perfil polivalente, ya que puede actuar también como lateral izquierdo y un posible deseo por jugar el cuadro catalán.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Revelan progreso de la remodelación del Estadio Ciudad de México

Lamine Yamal, La Liga’s December MVP 🏆 pic.twitter.com/LhRxczSYR1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2026

Tottenham pediría 65 millones de euros

El principal obstáculo, como es habitual, es económico. El valor de mercado del jugador ronda los 65 millones de euros, pero el Tottenham podría solicitar una cifra aún mayor. Esta barrera financiera parece definitiva para un Barca con una mala situación financiera, aunque desde el club siguen manejando el optimismo de convencer al futbolista.

La ventaja para los blaugranas es que los Spurs prefieran vender al futbolista fuera de la Premier League para no reforzar a un rival directo, y que el propio Van de Ven priorice un pase al Camp Nou. La operación en caso de no concretarse en invierno, se plantea para el próximo verano, en una negociación que parece inalcanzable por su precio, que superaría los 80 millones y el interés del Chelsea.

Te puede interesar: ¡Rebelión en Nigeria! Jugadores se niega a disputar Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones y su capitán toma medida desesperada