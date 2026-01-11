Barcelona vs Real Madrid: Alineaciones CONFIRMADAS de la Final de la Supercopa de España 2026
Una nueva edición del Clásico español se avecina y lo mejor; es por un título, merengues y blaugranas salen con lo mejor de su repertorio en busca de un nuevo trofeo.
Final de la Supercopa de España entre los dos gigantes del futbol ibérico. Real Madrid y Futbol Club Barcelona chocan una vez más por un título en un duelo que promete emociones de principio a fin. Los pupilos de Hansi Flick golearon al Athletic Bilbao en la semifinal dejando muy buenas sensaciones, mientras que, Xabi Alonso y compañía eliminaron al Atlético de Madrid en un partido mucho más cerrado.
Para este compromiso, ambos clubes con lo mejor que tienen disponible y empezar este semestre con un título ante su rival más acérrimo. Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski aparecen como los ofensivos por parte del club blaugrana, en su contraparte, Vinicius Jr y Rodrygo serán los encargados de anotar los tantos merengues.
Alineación CONFIRMADA del Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Alejandro Baldé
- Mediocampistas: Pedri, Fermín Torres y Frenkie de Jong
- Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha
Alineación CONFIRMADA de Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raul Ascensio y Federico Valverde
- Mediocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Arda Guler
- Delanteros: Rodrygo y Vinicius Jr
Finalmente, Kylian Mbappé estará disponible en el banquillo del Real Madrid por si se le complica el duelo al equipo merengue. Además, en el caso del Barcelona, regresa Ronald Araujo a la convocatoria del Barcelona después de pasar por problemas tanto deportivos como personales.