Mohamed firme con Hugo González tras ser el héroe en Monterrey en la jornada 1 de la Liga Mx

Los Diablos Rojos del Toluca sacaron un triunfo en su visita a Monterrey en la jornada 1 del Clausura 2026 en la Liga Mx, sin plantel completo y con un penal atajado de Hugo González a Sergio Canales en los últimos minutos el Bicampeón del futbol mexicano sacó los 3 puntos ante Rayados.

“Son 3 puntos muy importantes con un rival que va a estar peleando el campeonato, para nosotros es fundamental sabiendo que no jugamos con el equipo completo, hicimos un gran partido y Hugo está para eso, está para atajar, que bueno que pudo tapar su penal ante un jugador como Canales y nos ayudó a ganar el partido, es muy importante para nosotros”, mencionó Antonio Mohamed.

Te podría interesar: Rayados de Monterrey 0-1 Toluca: El bicampeón inicia con el pie derecho el Clausura 2026

Hugo González ataja penal vs Rayados

Luego de la polémica en la final del Apertura 2025 en donde Mohamed dejó en la banca a González en la vuelta para poner a Luis García, quien terminó siendo el héroe de los Diablos en la tanda de penales frente a Tigres para conseguir el Bicampeonato, el “Turco” inició el torneo una vez más con Hugo para dale la confianza y respondió con un penal atajado.

El Toluca se prepara para la doble jornada, este martes reciben a Santos y el sábado regresan a la sultana del norte para visitar a Tigres.

“Estamos contentos porque buscábamos en esta semana de 9 puntos tratar de sacar mínimo 4 o 5 puntos, arrancamos con 3 y ahora en casa los jugadores que se quedaron entrenando tendrán la posibilidad de jugar más alguno que hoy jugaron”, añadió el Turco.

Te podría interesar: La Liga BBVA MX le cierra las puertas a Chucky Lozano y este equipo toma ventaja por su fichaje