El Bayern Munich DESTROZA al Borussia Dortmund en el clásico de la Bundesliga

El Bayern Munich viajó al estadio Signal-Iduna Park para vencer de manera estrepitosa al Borussia Dortmund en el Clásico del futbol alemán, Der Klassiker.

Un partido que prometía ser bastante cerrado, terminó con una aplastante victoria a favor de los dirigidos de Thomas Tuchel 4 goles a cero.

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Una victoria para la historia

El Bayern Munich ha igualado su mayor victoria en Dortmund en un partido de la Bundesliga, la primera vez lo ganó 5-1 el 12 de septiembre de 2009.

Desde el principio del partido, el Bayern salió a ganar y se le notó cuando un buen pase de Sané al área culminó en un remate de Upamecano que supuso el primero del partid a los cuatro minutos. El mal inicio de los de Terzic ayudó a que el Bayern pudiera seguir instalado en el área rival. Una contra iniciada por Goretzka siguió con una partera para Sané en la izquierda. Este la puso al segundo palo para que Harry Kane rematara solo y pusiera el 0-2.

El tercero llegó minutos después de haber comenzado la segunda mitad. Un centro desde la derecha de Coman, fue hacia Kane quien controló y disparó dentro del área. Tras eso, el Dortmund se acabó de diluir. Los de Tuchel por su parte daban la sensación de poder conseguir más goles y así fue; En la última jugada del partido, Kane pudo meter su tercer gol a pase de Pavlovic tras otro error en la salida del Dortmund.

Harry Kane se convirtió en el segundo jugador en toda la historia del Bayern Munich con Hat-Trick en Dortmund en un partido de Bundesliga, tras Gerd Müller. Kane lleva 17 goles y 7 asistencias en los 14 partidos que lleva con el Munich.

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