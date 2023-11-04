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VIDEO: ¡GOLAZO de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr!

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar porqué es uno de los mejores del mundo, hoy ha vuelto a marcar con un golazo en la Saudí Pro League frente al Al-Khaalej

Cristiano Ronaldo con Al Nassr
|REUTERS

Escrito por: Luis Salazar

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo le está ganando al Al-Khaalej con un golazo del portugués para poner el 1-0 en el partido de la jornada 12 de la Saudí Pro League.

'El Comandante' abrió el marcador con un gol fuera del área en el minuto 26 para darle la ventaja a su equipo y ganar parcialmente el partido.

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Video: Gol de Cristiano Ronaldo

Son 15 goles en 16 partidos los números de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr en la presente temporada 2023-24. Con este gol ya supera los tantos que hizo en solo 19 partidos en la Saudí Pro League, King's Cup y Saudi Super Cup.

Recibió el balón de espaldas a la portería, se dio la vuelta, amagó con disparar dejando en el suelo a los defensores y con la pierna derecha no dudó en disparar fuera del área para que el arquero no pudiera atajar el esférico.

El juego acabó 2 goles a cero, en ambas anotaciones Cristiano participó con un gol y una asistencia.

'CR7' ha convertido 400 goles desde que cumplió los 30 años de edad. En su etapa e veterano, him arcado más anotaciones que muchos delanteros históricos en todas sus carreras.

El próximo compromiso de Cristiano y compañía es contra el Al Duhail en partido correspondiente a la Jornada 4 de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones de la AFC (Confederación asiática de Futbol).

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