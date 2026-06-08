Bayern Munich no lo quiso, pero hoy triunfa en Inglaterra y lidera a la Selección Australiana

Cuando el destino llama, no importa cómo estés, cuánto dinero tengas y si eres muy joven. Justamente eso enseña la historia de Nestory Irankunda. Con 20 años fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y probablemente como el gran referente del ataque del seleccionado nacional. Sin embargo lo increíble de su historia no radica ahí, sino cómo de nacer en un espacio para refugiados se convirtió en estrella nacional de Australia.

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¿Quién es Nestory Irankunda, mundialista por Australia?

Tal como millones de desplazados, llegaron como refugiados a otro país que los recibió como pudo. La familia de Nestory Irankunda huyó de la guerra civil desatada en Burundi, para ser arropados en Tanzania. Sin embargo, la vida en un campo de refugiados no es algo a lo que se aspire para vivir el resto de tus días y Australia recibió la solicitud de estas personas desplazadas por la guerra.

El milagro de la recepción en un país en condiciones totalmente distintas a las que vivieron... tenía todavía para la familia el reto de establecerse. Por ello, la familia apostó todo por el muchacho Irankundi. El joven-adolescente destacó desde temprana edad en espacios locales en Australia para llegar a las escuelas de Adelaide United… equipo de poder en la máxima categoría de dicho país.

Allí incluso llamó la atención del Bayern Munich. Y pese a que el intento no prosperó, eso le exigió un pase a Suiza con el Grasshoppers y al final interesar en la Championship de Inglaterra. Aunque los de Múnich le descartaron, lo hicieron a medias, pues el Watford es dueño del 50% de sus derechos profesionales futuros… donde los bávaros tienen el otro porcentaje.

¿Qué se espera de Nestory Irankunda en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Con 20 años el hecho de ser convocado es un sueño para él, tomando en cuenta su historia de vida. Sin embargo lo logrado en su carrera dentro del mundo futbol le exige dar el paso al frente. Nadie le podría exigir convertirse en Diego Armando Maradona, pero con dos años y 15 partidos como seleccionado nacional, se espera que marque tantos. Y la esperanza aumenta, pues ya lleva 5 en este pequeño inicio de su historia como el referente australiano nacido en un campo de refugiados.