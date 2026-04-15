Bayern Munich 2-3 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final de vuelta de la Champions League; marcador online
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Este miércoles 15 de abril el 2026, se definen los últimos dos semifinalistas de la UEFA Champions League. Uno de los primeros juegos en disputarse es el Bayern Munich vs Real Madrid que arranca en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
Alineaciones Bayern Munich vs Real Madrid
Alineación del Bayern Munich
Portero: Neuer
Defensas: Stanisic, Upamecano, Tah y Laimer
Mediocampistas: Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry y Díaz
Delanteros; Kane
Alineación del Real Madrid
Portero: Lunin
Defensas: Mendy, Rudiger, Militao y Alexander-Arnold
Mediocampistas: Díaz, Guler, Bellingham y Valverde
Delanteros: Vinicius y Mbappe
Así llegan Bayern Munich y Real Madrid
El encuentro se va a disputar en el Estadio Allianz Arena y ambos equipos buscan avanzar a la siguiente fase. El Bayern llega con una ventaja clave en el encuentro al lograr ganar 2-1 en el juego de ida, mientras que el Real Madrid llega con la necesidad de remontar el marcador para poder avanzar en la eliminatoria.
Horario y dónde ver el resultado de Bayern Munich vs Real Madrid
El partido entre Bayern Munich y Real Madrid por los Cuartos de Final de la UEFA Champions League se jugará en punto de la 1 pm, horario del centro de México y podrás ver el resultado totalmente en vivo aquí con nosotros en Azteca Deportes.