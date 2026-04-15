Partidos de HOY miércoles 15 de abril en los Cuartos de Final de vuelta de la Champions League 2025-26

Este miércoles 15 de abril, el Allianz Arena y el Emirates Stadium serán los escenarios donde se decidirán dos boletos a las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26.

Bayern Munich vs. Real Madrid - Allianz Arena - 13:00 horas

El Bayern Munich de Vincent Kompany busca cerrar la herida abierta por el Real Madrid en ediciones anteriores. Tras imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu la semana pasada, el gigante bávaro llega con una inercia imparable. Con 15 partidos invicto y la moral por las nubes tras golear 5-0 al St. Pauli en la Bundesliga, el Bayern apuesta por su fortaleza en el Allianz Arena, donde ha ganado 22 de sus últimos 28 compromisos europeos.

Sin embargo, enfrente al máximo ganador de la Champions League. Pese a la derrota en la ida y al peso estadístico, solo han avanzado en una de sus últimas siete series tras perder la ida en casa, el equipo de Álvaro Arbeloa posee un ADN competitivo inigualable. Con 15 títulos en sus vitrinas, el Real Madrid apela a su efectividad histórica en cuartos de final, fase en la que ha salido victorioso en 12 de sus últimos 13 cruces. Si alguien puede silenciar Munich, es el conjunto merengue.

TE PUEDE INTERESAR:



Arsenal vs. Sporting CP - Emirates Stadium - 13:00 horas

Simultáneamente, en Londres, el Arsenal de Mikel Arteta tiene la misión de proteger su ventaja obtenida en Lisboa. Aunque los Gunners vienen de un tropiezo en la Premier League ante el Bournemouth, su paso por la Champions ha sido quirúrgico: invictos en el torneo (10 victorias y 1 empate) y con un paso perfecto en el Emirates Stadium. La estadística es demoledora: el Arsenal ha avanzado en 17 de 18 eliminatorias tras ganar la ida como visitante.

Para el Sporting CP, la tarea roza lo épico. Además de revertir el marcador, los Leones deben luchar contra el maleficio portugués: los clubes lusos han perdido sus últimos nueve enfrentamientos en esta ronda. Necesitan un partido perfecto y romper una racha negativa de solo una victoria en sus últimos ocho desplazamientos europeos para soñar con su primera semifinal histórica.

