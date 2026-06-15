Bélgica vs Egipto EN VIVO: Ver ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY lunes 15 de junio; marcador, goles, resultado y todas las noticias | Presentado por Jaecoo 5

Desde una cancha en la ciudad de Seattle, Bélgica y el conjunto egipcio se verán las caras en la justa veraniega más importante del balompié internacional, donde laslas acciones del sector G, dan inicio. Ambos equipos buscarán el mejor resultado para asegurar su clasificación a la ronda de eliminación directa. Los otros enfrentamientos de la jornada 1 de este sector, son las nación de Irán y el conjunto neozelandés.

Posible alienación de Bélgica: 1 Courtois, 4 Mechele, 7 De Bruyne, 8 Tielemans (C), 10 Trossard, 11 Doku, 15 Meunier, 17 De Ketelaere, 21 Castagne, 24 Onana y 25 Ngoy.

Posible alineación del conjunto egipcio: 23 Shoubir, 2 Ibrahim, 3 Hany, 8 Ashour, 10 Salah (C), 11 Zico, 13 Fatouh, 14 Fathy, 17 Lashin, 19 Attia y 22 Marmoush.