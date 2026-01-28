Real Madrid cae ante Benfica en la Jornada 8 de la UEFA Champions League 2025/26

La Jornada 8 de la Champions League enfrenta al Benfica vs Real Madrid. Este 28 de enero, se juegan los 18 partidos de la Fase de Liga a la misma hora y conoceremos a los equipos clasificados de forma directa a la Ronda Eliminatoria del certamen de la UEFA, así como a las escuadras que van a disputar la Fase de Play-Offs y los conjuntos eliminados.

Dirigidos por Álvaro Arbeloa, el cuadro Merengue tiene la posibilidad de sellar su pase a 8vos de Final. Siendo tercero en la clasificación de la Fase de Liga con 15 puntos, el cuadro de España necesita sumar para obtener el pase a la siguiente instancia de la competencia. Por su parte, el Benfica comandado por José Mourinho se ubica en el puesto 29 de la tabla con seis unidades.

Los pronósticos se inclinan en favor del Real Madrid, quienes, aunque juegan de visitantes, llegan con una racha de tres victorias consecutivas y en su alineación cuentan con grandes estrellas, como Mbappe, Bellingham y Vini Jr.