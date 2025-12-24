Se formó en Chivas, lo ganó todo en la Liga de Expansión y hoy volverá a la Liga BBVA MX
La Liga de Expansión confirmó en sus redes sociales que un jugador clave será refuerzo de algun equipo en la Liga BBVA MX para el Clausura 2026
Este martes 23 de diciembre del 2025, la Liga de Expansión sorprendió a todos al dar a conocer que uno de los jugadores del circuito regresaría a la primera división luego de ser un futbolista clave y con el conjunto del Cancún FC.
El jugador que regresa a la primera división y sería para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX es Benjamín Galindo Cruz. El futbolista vuelve luego de tener minutos con las Chivas y los Tuzos del Pachuca.
¡EL SUEÑO SE HACE REALIDAD! 🤩🙌
Benjamín Galindo regresa a la @LigaBBVAMX tras consolidarse como el gran capitán de @cancun_fc . Demostró que la #ExpansiónMX tiene talento. 🦎🔜
¡Mucho éxito en el máximo circuito! 🎊
Detalles: ✏️ https://t.co/J4YuUQbKvB pic.twitter.com/P7yUx9fp3O
— Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) December 23, 2025
Por ahora, no se ha dado a conocer al nuevo equipo que llegará Benjamín Galindo Cruz para reforzar en el Clausura 2026.
Los números de Benjamín Galindo
Benjamín Galindo deja a Cancún FC luego de varios años en el club. El jugador llegó para el Clausura 2021, se convirtió en un lider del eqipo y tras 10 torneos deja los siguientes numeros:
- 136 partidos disputados entre fase regular y Liguilla.
- 129 titularidades, sumando más de 11,500 minutos en el terreno de juego.
- 6 anotaciones.
Capitán,
Gracias por tu liderazgo, tu entrega y tu forma de representar a Cancún FC.
La Primera División es el lugar por el que luchaste todos los días y fuimos testigos de ese esfuerzo, de esa disciplina y de esa ambición constante.
Tu huella en Cancún FC queda para siempre. 💙 pic.twitter.com/UhxDQpUUqR
— Cancún FC (@cancun_fc) December 23, 2025
Además, logró conquistar el título del Apertura 2023 y el trofeo de Campeón de Campeones 2023-2024, superando en ambas finales al Atlante.