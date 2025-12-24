logo deportes horizontal
Se formó en Chivas, lo ganó todo en la Liga de Expansión y hoy volverá a la Liga BBVA MX

La Liga de Expansión confirmó en sus redes sociales que un jugador clave será refuerzo de algun equipo en la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

Escrito por:  Iván Vilchis

Este martes 23 de diciembre del 2025, la Liga de Expansión sorprendió a todos al dar a conocer que uno de los jugadores del circuito regresaría a la primera división luego de ser un futbolista clave y con el conjunto del Cancún FC.

El jugador que regresa a la primera división y sería para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX es Benjamín Galindo Cruz. El futbolista vuelve luego de tener minutos con las Chivas y los Tuzos del Pachuca.

Por ahora, no se ha dado a conocer al nuevo equipo que llegará Benjamín Galindo Cruz para reforzar en el Clausura 2026.

Los números de Benjamín Galindo

Benjamín Galindo deja a Cancún FC luego de varios años en el club. El jugador llegó para el Clausura 2021, se convirtió en un lider del eqipo y tras 10 torneos deja los siguientes numeros:

  • 136 partidos disputados entre fase regular y Liguilla.
  • 129 titularidades, sumando más de 11,500 minutos en el terreno de juego.
  • 6 anotaciones.

Además, logró conquistar el título del Apertura 2023 y el trofeo de Campeón de Campeones 2023-2024, superando en ambas finales al Atlante.

