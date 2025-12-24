Se formó en Chivas, lo ganó todo en la Liga de Expansión y hoy volverá a la Liga BBVA MX

Este martes 23 de diciembre del 2025, la Liga de Expansión sorprendió a todos al dar a conocer que uno de los jugadores del circuito regresaría a la primera división luego de ser un futbolista clave y con el conjunto del Cancún FC.

El jugador que regresa a la primera división y sería para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX es Benjamín Galindo Cruz. El futbolista vuelve luego de tener minutos con las Chivas y los Tuzos del Pachuca.

¡EL SUEÑO SE HACE REALIDAD! 🤩🙌 Benjamín Galindo regresa a la @LigaBBVAMX tras consolidarse como el gran capitán de @cancun_fc . Demostró que la #ExpansiónMX tiene talento. 🦎🔜 ¡Mucho éxito en el máximo circuito! 🎊 Detalles: ✏️ https://t.co/J4YuUQbKvB pic.twitter.com/P7yUx9fp3O — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) December 23, 2025

Por ahora, no se ha dado a conocer al nuevo equipo que llegará Benjamín Galindo Cruz para reforzar en el Clausura 2026.

Los números de Benjamín Galindo

Benjamín Galindo deja a Cancún FC luego de varios años en el club. El jugador llegó para el Clausura 2021, se convirtió en un lider del eqipo y tras 10 torneos deja los siguientes numeros:



136 partidos disputados entre fase regular y Liguilla.

129 titularidades, sumando más de 11,500 minutos en el terreno de juego.

6 anotaciones.

Capitán,

Gracias por tu liderazgo, tu entrega y tu forma de representar a Cancún FC.

La Primera División es el lugar por el que luchaste todos los días y fuimos testigos de ese esfuerzo, de esa disciplina y de esa ambición constante.

Tu huella en Cancún FC queda para siempre. 💙 pic.twitter.com/UhxDQpUUqR — Cancún FC (@cancun_fc) December 23, 2025

Además, logró conquistar el título del Apertura 2023 y el trofeo de Campeón de Campeones 2023-2024, superando en ambas finales al Atlante.