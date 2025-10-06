Betmaster firma un acuerdo histórico con Thibaut Courtois y TC Racing

6 de octubre – Ciudad de México — Betmaster , plataforma de entretenimiento online líder en el sector y con presencia en Reino Unido, Irlanda, Estonia y México, ha firmado una alianza estratégica con el guardameta Thibaut Courtois y su equipo TC Racing . Con este acuerdo, la compañía reafirma su compromiso de crecimiento en mercados internacionales y su apuesta por experiencias deportivas que combinan tradición, innovación y responsabilidad.

Legado que trasciendeEsta colaboración consolida la misión de Betmaster de promover la seguridad y la transparencia, con la prioridad de garantizar un ambiente de juego responsable en cada país donde tiene presencia. Se trata de un principio que refleja los valores de Thibaut Courtois, cuya trayectoria destaca por la disciplina, la confianza y el fair play. Al unirse a TC Racing, Betmaster demuestra que la innovación deportiva va de la mano con su compromiso de poner la protección y el bienestar de los aficionados en el centro de todas sus acciones.

“Crear un legado duradero va más allá de ganar carreras: se trata de inspirar a las próximas generaciones a arriesgarse, innovar y romper barreras. Con Betmaster a nuestro lado, TC Racing no solo piensa en el éxito inmediato, sino en sentar las bases para el futuro del automovilismo y dejar un legado que inspire a quienes vienen detrás,” destacó Asier Urbina, CEO de TC Racing.

Más allá de la portería

Thibaut Courtois, actual portero titular del Real Madrid y la selección de Bélgica y ganador de dos Champions League y tres Ligas españolas, ha trasladado su mentalidad competitiva también al automovilismo. Con TC Racing, un proyecto con presencia en Fórmula 4 y carreras virtuales, busca ampliar el alcance del deporte y conectar a más comunidades de fans en todo el mundo.

“El deporte me lo ha dado todo: disciplina, oportunidades y un escenario global. Ahora, con TC Racing y un socio como Betmaster, puedo construir algo más allá del fútbol. Se trata de crear un legado que inspire a otros atletas a soñar en grande y atreverse a dar el siguiente paso,” comenta el propio Courtois.

El próximo 10 de octubre, Courtois se medirá contra Macedonia.

El motor detrás de Betmaster

Con esta asociación, Betmaster refuerza su papel como líder en el entretenimiento deportivo en línea, consolidando una propuesta que va mucho más allá de las apuestas tradicionales. La compañía no solo ofrece una casa de apuestas con miles de mercados disponibles en futbol, basquetbol, tenis, beisbol, NFL y muchos más deportes de alcance global, sino que también ha construido un ecosistema digital pensado para los fanáticos que buscan vivir la emoción del juego en todo momento.

En su plataforma, los usuarios encuentran más de 10,500 juegos de casino que incluyen tragamonedas de última generación, juegos de mesa clásicos como ruleta, blackjack y póker, así como experiencias con crupier en vivo que recrean la atmósfera de un casino real desde cualquier dispositivo. Además, Betmaster cuenta con secciones dedicadas al bingo y a los Esports, ofreciendo una propuesta integral que conecta tanto con los fanáticos del deporte tradicional como con las nuevas generaciones que viven la competencia en entornos digitales.

La experiencia se complementa con una amplia gama de bonos y promociones personalizadas, diseñadas para ofrecer un valor real y mantener la emoción en cada jugada. Desde bonos de bienvenida hasta promociones semanales y eventos especiales, Betmaster se asegura de que cada usuario disfrute de beneficios adicionales y de una experiencia segura, confiable y 100% responsable.

Al mismo tiempo, la marca destaca por su plataforma moderna e intuitiva, optimizada para desktop y dispositivos móviles, con procesos de registro rápidos, métodos de pago seguros y un servicio al cliente disponible para resolver cualquier duda en todo momento.