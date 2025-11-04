Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico

El luchador mexicano Blue Demon Jr ha dejado el Hospital Polar San José en la Ciudad de México, en donde permaneció la última semana a causa de un accidente automovilístico en carretera, lo que le dejó un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico, explicó a Azteca Deportes el médico Mario García, especialista en traumatismos y enfocado también en el deporte.

Blue Demon Jr volcó en su auto, tras presuntamente encontrar una piedra en su camino, lo que provocó golpes muy graves dentro del auto en el que viajaba.

Fue atendido de urgencia y trasladado de una carretera ubicada en Puebla hacia la Ciudad de México, explicó su hijo, quien no dio detalles del percance que pudo haber terminado con el luchador con cuatro décadas de experiencia y trayectoria.

Blue Demon Jr, se marchó del nosocomonio en silla de ruedas, pero con la capacidad de caminar y coordinar sus movimientos. La instrucción médica es la de nula actividad en el hogar con seguimiento en los próximos siete días.

El pronóstico es que podría volver a luchar, pero con muchas condiciones que ponen en peligro su salud, por lo que parece que una vez recuperado, tendría una lucha de despedida, para cuidar al extremo su integridad tras este fatal accidente.