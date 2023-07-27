Boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024: Como comprar y en dónde, precio

Faltan 12 meses para que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024, con esta razón los aficionados y amantes de esta justa que se celebra cada cauro años están al pendiente de los boletos para presenciar las grandes historias de los atletas del mundo.

El comité organizador de este evento podrá las localidades a la venta por medio de su pagina oficial, https://tickets.paris2024.org/ en esta página anterior especifican que por sesión se podrán comprar de cuatro a seis boletos y que estos se podrán compartir con familiares y amigos para disfrutar del torneo veraniego.

El equipo de Azteca Deportes para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

En dicho portal podrás seleccionar la ciudad, el evento, la ubicación del complejo en que se realizará la competencia, además del número de boletos a comprar, fecha y el detalleara personas con disparidad y sillas de ruedas.

"París 2024 también ha hecho público que, por primera vez, el público general tenga a partir de febrero de 2023 la oportunidad de conseguir un pack multi-entrada para un máximo de tres eventos. A partir de 72 euros será posible confeccionar una experiencia de tres eventos, por ejemplo, combinando atletismo, balonmano y rugby; o gimnasia artística, judo y waterpolo; o dos sesiones de vela y un partido de fútbol en Marsella; o golf, hípica y ciclismo de montaña en Yvelines", se comunicó en la página de los JJ.OO.

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Los 32 deportes que tendrán en los Juegos Olímpicos de París 2024 son:

Balonmano, hockey, judo, pentatlón moderno, remo, rugby a siete, vela, tiro, skateboarding, escalada deportiva, surf, tenis de mesa, taekwondo, tenis, triatlón, voleibol (incluido voleibol de playa), halterofilia y lucha. Acuática (saltos, natación en aguas abiertas, natación artística, natación, waterpolo), tiro con arco, atletismo, bádminton, baloncesto (incluyendo el baloncesto 3x3), breaking, boxeo, piragüismo, ciclismo (ciclismo en ruta, ciclismo en pista, ciclismo de montaña, BMX freestyle, BMX racing), ecuestre, esgrima, fútbol, golf, gimnasia (gimnasia artística, gimnasia rítmica, trampolín).

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